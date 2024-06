Ciclistas Telmo Pinão e Luís Costa representam Portugal nos Paralímpicos Paris2024

Em comunicado, o organismo indica que "o selecionador nacional de paraciclismo, José Marques, voltou a chamar Telmo Pinão (Academia Efapel de Ciclismo), que correrá na pista e na estrada, e Luís Costa, que vai competir na estrada".



De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo, Telmo Pinão, que compete na classe C2, inicia a participação na vertente de pista, correndo a prova de perseguição individual em 30 de agosto, e a prova de um quilómetro em contrarrelógio no dia seguinte.



Telmo Pinão disputará o contrarrelógio de 14,1 quilómetros, em 04 de setembro, e a prova de fundo, com 71 quilómetros, três dias depois.



Nos Jogos Paralímpicos, os corredores das classes C1, C2 e C3 correm na mesma prova em estrada, o que dificulta os resultados aos C1 e C2, que têm maior grau de comprometimento físico.



Luís Costa, que compete na classe H5, disputa o contrarrelógio, num percurso de 28,3 quilómetros, em 04 de setembro, e a prova de fundo, num traçado de 71 quilómetros, no dia seguinte.



A dois meses do início dos Jogos Paralímpicos Paris2024, Portugal tem asseguradas 19 presenças, em seis modalidades.



À exceção das vagas atribuídas via ranking individual, todas as vagas asseguradas em competições de apuramento são não nominais e serão atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).



No boccia, Portugal terá seis representantes: Ana Sofia Costa, José Gonçalves e Carla Oliveira, e a equipa BC1-BC2, que será composta por três atletas ainda a designar.



A canoagem tem garantidas as presenças de Alex Santos e Norberto Mourão, o badminton estará representado por Beatriz Monteiro, e o atletismo conta com quatro quotas não nominais.



Portugal somará em Paris2024 a sua 12.ª participação no evento, no qual conseguiu um total de 94 medalhas (25 medalhas de ouro, 30 de prata e 39 de bronze).