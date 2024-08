Estados Unidos batem recorde mundial da estafeta mista 4x400 metros

Os Estados Unidos melhoraram hoje o recorde do mundo da estafeta mista de 4x400 metros, ainda durante as eliminatórias dos Jogos Olímpicos Paris2024, no Stade de France.

Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon e Kaylyn Brown integraram o quarteto que correu em 3.07,41 minutos, melhorando em mais de um segundo o anterior máximo (3.08,80), na posse de outra equipa norte-americana desde 2023.



Pela segunda vez no calendário olímpico, a estafeta mista confirmou-se como 'feita à medida' dos Estados Unidos, que se deu ao 'luxo' de poupar os seus melhores elementos para a final.



A França, com 3.10,74, recorde nacional, ficou a mais de três segundos, com a Bélgica a assegurar a outra passagem direta para a final, agendada para sábado.



Igualmente a avançar para a final estão a Polónia, a Grã-Bretanha e os Países Baixos, que resguardaram a sua 'superestrela' Femke Bol mas ainda assim bateram o recorde neerlandês.