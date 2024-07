Japão vence concurso de artística masculina por equipas após "luta" com a China

O Japão venceu esta segunda-feira o concurso por equipas de ginástica artística masculina dos Jogos Paris2024, o oitavo do seu historial olímpico, após um duelo renhido com a China, que arrecadou a prata.

Na Arena Bercy, a equipa nipónica, que nos Jogos Tóquio2020 foi medalha de prata, atrás da Rússia, terminou o concurso com 259,594 pontos, enquanto a formação chinesa concluiu a prova com 259,062.



Na terceira posição, que nos Jogos disputados em 2021 foi ocupada pela China, terminou a equipa Grã-Bretanha, que somou 257,793.



A final, que permitiu aos nipónicos ampliarem o recorde de títulos olímpicos, acabou por ser decidida na barra fixa, onde dois erros de Weide Su, que fez a China perder a vantagem que a mantinha na frente, aliada a uma grande exibição de Daiki Hashimoto, campeão olímpico e mundial do aparelho.