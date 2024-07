Maria Inês de Barros em oitavo no primeiro dia da qualificação de fosso olímpico

A atiradora portuguesa Maria Inês de Barros foi hoje oitava no primeiro dia de qualificação do fosso olímpico dos Jogos Paris2024, a apenas um tiro do sexto posto, o último que apura para a final.

Numa prestação regular, a atual campeã europeia marcou 24 pontos em cada uma das três rondas disputadas hoje, totalizando 72 pontos, os mesmos que a sétima classificada, a chinesa Wu Cuicui, e a apenas um tiro de um quarteto de atiradoras, situadas entre o terceiro e o sexto lugares.



No segundo dia de qualificação, Maria Inês de Barros, a primeira mulher portuguesa a participar nesta prova de fosso olímpico, vai disputar, a partir das 09:00 de quarta-feira, mais duas rondas, após as quais qualificam-se para a final, agendada para as 15:30 do mesmo dia, as seis primeiras.



A prova é liderada pela espanhola Mar Molne Magrina, com um acerto total de 25 tiros nas três rondas, totalizando 75.