Paralímpicos. Três vitórias e uma derrota para Portugal nas competições de boccia

David Araújo, o mais jovem dos 27 atletas que integram a Missão portuguesa, venceu o brasileiro Iuri Silva por 8-0 (1-0, 3-0, 3-0 e 1-0), na primeira ronda do Grupo F do torneio de BC2.



Na competição de BC1, André Ramos bateu o canadiano Lance Cryderman por 7-0 (2-0, 2-0, 1-0 e 2-0), em jogo da 'poule' D, e na classe BC4 Carla Oliveira derrotou a brasileira Laissa Teixeira, por 4-2 (2-1, 1-0, 1-0 e 0-1).



Na classe BC3, na qual os atletas competem com a ajuda de calhas, José Gonçalves foi derrotado no primeiro jogo do Grupo C, por 9-0 (1-0, 3-2, 2-0 e 3-0) pelo tailandês Akkadej Choochuenklin.



Após o jogo de estreia em Jogos Paralímpicos, David Araújo, de 17 anos, garantiu estar “muito satisfeito” com a estreia vitoriosa, admitindo que o “nervosismo inicial desapareceu ao longo da num jogo”.



“Consegui aproveitar bem os erros do adversário, mas também sinto que cometi alguns erros técnicos a nível de colocação da bola, quero melhorar isso”, afirmou o atleta, que considerou ter “aproveitado bem os erros do adversário”, assegurando que tem “a tática estudada” para os dois jogos de sexta-feira.



Carla Oliveira, que ainda disputa mais um jogo hoje, mostrou-se “satisfeita com a vitória”, mas lembrou que “ainda não é sinónimo de nada”, em relação à passagem à fase seguinte da competição.



“O jogo correu bem, acho que consegui surpreender, porque não costumo jogar tão longo”, disse Carla Oliveira, que caso vença a alemã Anita Raguwaran, no jogo agendado para as 19:20 locais (18:20 em Lisboa), poderá garantir a passagem aos quartos de final.



O atleta André Ramos, com o apoio de Sara Coelho, a sua parceira de competição, garantiu ter feito “tudo para ganhar o jogo”, no qual bateu o canadiano Lance Cryderman por 7-0.



“Amanhã [sexta-feira] é dia de folga, depois volto a jogar. Estes são os segundos Jogos nos quais participo, é sempre uma honra poder representar Portugal. O ambiente é fantástico, quero ganhar mais jogos”, disse.



José Gonçalves assumiu estar “muito triste” com a derrota no jogo inaugural do torneio de BC3, reconhecendo: “Aconteceram coisas que eu não estava à espera, não consegui controlar o primeiro e segundo parciais”.



“Não entrei nada bem, não estou nada satisfeito, mas ainda há mais dois jogos para disputar”, afirmou o atleta , de 49 anos, que se estreia em competições paralímpicas.



O boccia é uma modalidade exclusiva dos Jogos Paralímpicos, destinada a atletas com deficiência motora (paralisia cerebral em cadeira de rodas, ou doenças neuromusculares), podendo ser disputado individualmente, em pares ou por equipas de três elementos.