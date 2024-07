Simone Biles competirá nos quatro aparelhos no concurso por equipas

Simone Biles queixou-se de um problema físico no gémeo esquerdo quando aquecia para o exercício no solo, no domingo, durante as qualificações, tendo saído acompanhada pela médica Marcia Faustin e voltado pouco depois com a perna enfaixada e realizado o exercício.

Na semana passada, os responsáveis da equipa norte-americana admitiram a possibilidade dar uma "folga" a Biles, retirando-a das paralelas assimétricas na final por equipas.

No entanto, a maior estrela da ginástica feminina presente em Paris, surge na lista de inscritas para os quatro aparelhos, num concurso em que a equipa norte-americana, vice-campeã olímpica, surge como favorita ao ouro, que em Tóquio2020 foi conquistado pela Rússia.