Grávidas procuram hospitais lisboetas por não haver resposta no interior

Uma opinião que surge no dia em que odeu conta de um aumento dos partos no setor privado, na grande Lisboa, em 2023, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística.Diogo Ayres de Campos diz que se nota uma tendência para o regresso das grávidas ao sector público neste início de ano, sobretudo na cidade de Lisboa.Ayres de Campos, que regressou à direcção do serviço de Obstetrícia do Hospital Santa Maria, considera que a obrigatoriedade das grávidas de terem de contactar primeiro a Linha SNS Grávida, antes de se deslocarem às urgências, tem aliviado os profissionais do Serviço Nacional e Saúde.