"Justiça a funcionar". Ministério Público não vê indícios de crime de Marcelo no caso das gémeas

António Lacerda Sales e Luís Pinheiro foram constituídos arguidos, após as buscas no Ministério da Saúde e no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Quanto ao presidente da República, o Ministério Público não encontrou indícios de crime no caso do favorecimento no tratamento médico das gémeas luso-brasileiras. Marcelo Rebelo de Sousa fica, para já, fora das investigações no processo que envolve o filho, Nuno Rebelo de Sousa. "Respeito o que a justiça for fazendo", reagiu na última noite o chefe de Estado.