Luís Montenegro anuncia 20 milhões de euros para reforço de meios das forças de segurança

Depois de uma reunião com as ministras da Justiça e Administração Interna e com as chefias das polícias,Luís Montenegro falou sobre os tumultos que tiveram lugar na região metropolitana de Lisboa e em concreto do ataque que levou um motorista da Carris ao hospital com ferimentos graves.Mencionando a operação “Portugal Sempre Seguro”, Luís Montenegro congratulou a cooperação entre instituições e revelou que foram levantados pelo menos dois mil autos de contraordenação, anunciado que“O Governo quer cumprir o seu programa. Dar à sociedade as respostas que a sociedade almeja para continuar a ser um país seguro”, continuou o primeiro-ministro explicando que as carreiras da administração pública ligadas às forças de segurança vão continuar a ser valorizadas.“Queremos valorizar as carreiras remuneratórias dos funcionários da administração pública, especialmente forças de segurança, e não só”.Luís Montenegro afirmou que quer promover um “sentimento de tranquilidade” em Portugal para o “país vencer os desafios que tem pela frente”. O primeiro-ministro garantiu que o Governo vai manter-se junto da população promovendo, inclusive, comunicações com responsáveis de outros países.

“Continuaremos a atuar dentro desta envolvência e faremos o que é a nossa obrigação. Todos os contextos devem ser atendidos”.





Sobre as críticas de Pedro Nuno Santos esta tarde, o primeiro-ministro afirmou que trabalha para as “populações” e não para a oposição e que registas as palavras do líder do principal partido da oposição.



Questionado sobre Margarida Blasco, ministra da Administração Interna, Luís Montenegro voltou a afirmar a confiança em todos os membros do governo e afirmou que a MAI está a realizar um “trabalho excecional”.