Madeira regista menos 244 alunos no ano letivo 2023/2024 face ao anterior

Em comunicado, a DREM refere que "o ensino público contabilizou 78,2% das matrículas e o ensino privado 21,8%, proporções semelhantes às observadas no ano letivo 2022/2023", salientando igualmente que o número de alunos do ano letivo 2023/2024 "foi o mais baixo" desde 1999/2000.

O número de alunos no pré-escolar aumentou 0,3% face ao ano letivo anterior (mais 17 inscritos), abrangendo um total de 6.270 crianças, sendo este o sexto ano consecutivo em que se assiste a um aumento de crianças inscritas na educação pré-escolar.

Também no 1.º ciclo se registou um aumento, de 3%, enquanto nos restantes ciclos de ensino o número de alunos decresceu ou ficou praticamente igual, no caso do secundário.

No ano letivo 2023/2024, a Região Autónoma da Madeira contou com 5.757 docentes em exercício de funções, menos 56 do que no anterior.

Segundo a DREM, "os dados revelam uma predominância de docentes em estabelecimentos de ensino público, representando 88,8% do total (5.115), enquanto os estabelecimentos privados contaram com 642 profissionais".

Também "o pessoal não docente do ensino pré-escolar, ensino básico e ensino secundário diminuiu 2,3%, passando de 3.859 pessoas em 2022/2023 para 3.770 em 2023/2024, sendo que 2.851 estavam afetos à rede de ensino público (75,6%)".

Por outro lado, a Madeira tinha no ano letivo 2023/2024 um total de 140 estabelecimentos de ensino, mais quatro escolas das do ano letivo anterior, uma variação que se deveu ao aumento do número de jardins-de-infância (mais dois) e de escolas profissionais (mais duas).

Do total de estabelecimentos, 79 eram públicos e 61 privados, abrangendo desde jardins-de-infância até escolas profissionais.