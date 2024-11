Tempo de espera reduzido. INEM aciona medidas de contingência após mortes

Em comunicado difundido na noite de sábado, o INEM indicou que. No dia de hoje, 9 de novembro, o tempo médio é de 19 segundos”, adiantou o instituto.

São pelo menos 11 as mortes que estarão relacionadas com falhas no socorro ocorridas na última semana. O caso agora conhecido teve lugar na passada segunda-feira em Matosinhos: na emergência, a resposta do INEM durou cerca de meia hora.



Ainda de acordo com o INEM,, entre as quaisouàs questões colocadas, permitindo de forma rápida e automática priorizar a gravidade das situações”, explicita o comunicado.. Foram também reforçadas as escalas no período diurno e incluídos enfermeiros nas equipas do CODU.O INEM compromete-se a “desenvolver todos os esforços no sentido de melhorar o atendimento aos cidadãos”.

c/ Lusa