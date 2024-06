Caso das gémeas. Presidência da República vai enviar documentação à Assembleia da República na terça-feira

No comunicado sobre o “caso das gémeas”, a Presidência da República repete alguns dos argumentos que têm vindo a ser esgrimidos por Marcelo Rebelo de Sousa. Tal como afirmou em declarações à RTP , na última quinta-feira, o presidente da República reafirma que a deve ser feita justiça com todos os meios de prova.“Relativamente ao processo em investigação judicial, a posição do Presidente da República, ainda ontem repetida, é a de considerar que Justiça deve ser feita, utilizando todos os meios de prova para o apuramento de toda a verdade”, lê-se na nota.A Presidência da República revela também queDestaca-se ainda nesta nota, que essa documentação “é a mesma já enviada à Procuradoria-Geral da República”.A referida documentação “será remetida no próximo dia 11 de junho”, terça-feira, indica a presidência.o, algo que tem sido afirmado desde o período pré-eleitoral.O comunicado destaca também que. E que o processo foi transmitido ao gabinete do primeiro-ministro “nos termos habituais”.“Tal como transmitido à Procuradoria-Geral da República, a 4 de dezembro de 2023, os dois únicos elementos da Casa Civil que intervieram no caso em apreço, entre 21 de 31 de outubro de 2019, data em que o processo foi transmitido, nos termos habituais, ao Gabinete do Primeiro-Ministro, foram o Chefe da Casa Civil e a Assessora para os Assuntos Sociais”, pode ler-se.

Depois dessa data, não houve qualquer outra intervenção no caso por parte da Presidência da República “para nenhum efeito, acrescenta a Presidência da República.







Esta semana, o antigo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, foi constituído arguido no âmbito deste caso, assim como o ex-diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Luís Pinheiro.



Em causa está o tratamento de duas gémeas luso-brasileiras, com atrofia muscular espinhal, que foram tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com o medicamento Zolgensma, um dos medicamentos mais caros do mundo.







A casa do antigo governante foi alvo de buscas, assim como o Ministério da Saúde, o Hospital de Santa Maria e instalações da Segurança Social.





Lacerda Sales deverá ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito sobre este caso no próximo dia 17 de junho.