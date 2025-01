Chega pede reunião. PR envia aos outros conselheiros carta de Ventura

O presidente da República decidiu consultar os conselheiros de Estado sobre um pedido do líder do Chega para que o órgão de aconselhamento se reúna.

Depois do tiroteio em Viseu, André Ventura disse que quer debater a segurança em Portugal.



Numa nota divulgada pela Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa disse que a carta do Chega foi enviada aos demais conselheiros.



O presidente do Chega explicou que, apesar de o Conselho de Estado ser convocado por iniciativa do presidente, decidiu escrever-lhe, na qualidade de conselheiro, "sugerindo a convocação urgente" de uma reunião.



André Ventura quer que Marcelo Rebelo de Sousa diga aos portugueses "que tudo fará para combater a insegurança".



Ventura foi um dos cinco conselheiros de Estado eleitos pela Assembleia da República para a presente legislatura por indicação do Chega, que é a terceira maior força parlamentar.