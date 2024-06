Marcelo e o caso das gémeas no Parlamento: "Só posso ponderar depois de saber aquilo que vou ponderar"

, afirmou o chefe de Estado.Ao longo dos últimos meses, na antecâmara das eleições europeias, o presidente da República tinha remetido repetidamente esta questão para o tempo pós-eleitoral.

Fonte parlamentar confirmou à RTP que os documentos da Presidência já foram enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito.



Agora, Marcelo Rebelo de Sousa diz aguardar o que fará o Parlamento. "Só posso ponderar depois de saber aquilo que vou ponderar. É uma questão que só ponderarei depois de haver a iniciativa que justifique essa ponderação", adiantou.





Na semana passada, a presidência da República tinha anunciado que enviaria documentação sobre o caso à Assembleia da República.



"A Presidência da República acaba de receber, da comissão parlamentar de inquérito, um requerimento da documentação nela disponível, que, aliás, é a mesma já enviada à PGR, e que será remetida no próximo dia 11 de junho", lia-se na nota então divulgada.



Também nestas declarações, Marcelo Rebelo de Sousa concordou com apoio do Governo português à eventual candidatura de António Costa a um cargo europeu, destacando a experiência e qualidades do ex-primeiro-ministro.







Marcelo diz mesmo que Montenegro "fez bem" em anunciar tal apoio após as eleições e que "disse o que era natural, que o Governo apoia um português e aquele português com a experiência que tem para o Conselho Europeu”.

O presidente da República desvalorizou as críticas do antigo governante à dissolução da Assembleia da República e vincou que essas palavras não têm impacto no apoio a António Costa num cargo europeu.

"Ao longo da vida tenho apoiado muito boa gente que pensa o oposto daquilo que eu penso", resumiu. Marcelo acrescentou ainda que António Costa "conhece bem a Europa, move-se bem na Europa, dá-se bem com lideres europeus e é uma voz portuguesa. É importante para a Europa e para Portugal”.