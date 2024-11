Montenegro anuncia 20 milhões para equipar polícias, Carneiro nota que compra estava prevista

Em declaração ao país, a partir de São Bento, após uma reunião com as ministras da Justiça e da Administração Interna e as cúpulas da PSP, GNR e Polícia Judiciária, Luís Montenegro recordou que está em curso, desde o início de novembro, a campanha

O chefe do Governo da Aliança Democrática quis também afirmar que o "contexto" de segurança do país “não é adquirido de forma permanente, tem de ser trabalhado e alcançado todos os dias”.

“O Governo quer cumprir o seu programa.”, enfatizou Montenegro.





Ao anunciar um pacote de 20 milhões de euros para a aquisição de 600 veículos ligeiros e pesados destinados às forças de segurança, designadamente para a PSP e a GNR, o primeiro-ministro propôs-se “valorizar as carreiras remuneratórias dos funcionários da Administração Pública, especialmente forças de segurança, e não só”.

. E questionado sobre as condições políticas de Margarida Blasco para permanecer na pasta da Administração Interna,

Compra de novas viaturas "já estava prevista"

Em reação ao anúncio do primeiro-ministro,O concurso público internacional lançado pelo Ministério da Administração Interna, para aquisição de 714 veículos destinados à Guarda Nacional Republicana e à Polícia de Segurança Pública, foi adjudicado a 21 de fevereiro.

Na cerimónia de apresentação do concurso público internacional, José Luís Carneiro, considerou, então, tratar-se de um "momento especialmente relevante" por cumprir a meta "de modernizar os equipamentos de transporte da PSP e da GNR".

Contactado pela RTP, o antecessor de Margarida Blasco explicou queAcrescenta o ex-ministro que a Lei de Programação, com um valor de 607 milhões, "tinha para viaturas mais de 60 milhões".