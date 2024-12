Musk gastou mais de 250 milhões de dólares para ajudar à eleição de Trump

A informação consta em documentos divulgados na quinta-feira pela Comissão Eleitoral Federal, consultados pela agência Reuters, queEm concreto,Os outros 20 milhões de dólares foram entregues ao RBG PAC, um grupo que procurava convencer os eleitores de que Donald Trump não iria assinaria qualquer lei que pudesse banir o aborto a nível nacional.Os documentos da Comissão Eleitoral Federal mostram que Musk era o único financiador do RBG PAC , comité de ação politica que usou de forma provocatória as iniciais de Ruth Bader Ginsburg, juíza do Supremo Tribunal dos EUA que morreu em 2020 e que se distinguiu pelo seu apoio ao direito ao aborto.O RBG PAC foi fundado nas últimas duas semanas de campanha antes das eleições. Na altura, a neta de Ruth Bader Ginsburg considerou, em declarações ao, que a apropriação do nome e imagem da juíza era “simplesmente terrível”.O homem mais rico do mundo deverá liderar o novo “Departamento de Eficiência Governamental” com o empresário de biotecnologia e ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy.Trata-se de um órgão consultivo cujo objetivo declarado é o de reduzir drasticamente as despesas e a burocracia a nível federal.Na quinta-feira, Elon Musk e Vivek Ramaswamy reuniram-se com legisladores no Capitólio para começar a preparar as mudanças que pretendem implementar. Ambos defendem o despedimento de milhares de trabalhadores federais e a redução de regulamentações.O homem mais rico do mundo, também detentor da rede social X, tem sido uma presença constante ao lado de Donald Trump já desde a campanha, em comícios, e na própria noite eleitoral.Para além disso, Elon Musk tem frequentado com regularidade a propriedade do presidente eleito em Mar-a-Lago, na Florida, tendo inclusive participado na primeira chamada telefónica entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky após as eleições.