Carolina Mendes alerta para o perigo da Rep. Checa

No último embate entre as duas seleções, em fevereiro do presente ano, Portugal venceu a congénere checa por 3-1, em jogo de preparação disputado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. No entanto, a internacional portuguesa, hoje em dia de aniversário (cumpre 37 anos), recorda já ter passado “muito tempo” desde essa partida.



"Penso que não há jogos iguais. Esse jogo já foi em fevereiro e, portanto, naturalmente que quer a República Checa, quer Portugal, agora são outras seleções, porque passou muito tempo. Apesar de as jogadoras serem as mesmas, se calhar há erros que cometemos no passado e já não os vamos cometer e acredito que a República Checa também tenha melhorado algumas debilidades”, declarou.



Nesse encontro, a avançada do Racing Power foi uma das figuras, tendo apontado um dos golos do triunfo português, logo aos quatro minutos. No momento atual, a perspetiva passa por “ajudar a seleção a conseguir os seus objetivos”.



“A Carolina Mendes está aqui como as outras jogadoras todas. Eu e as minhas colegas estamos todas preparadas para, se formos chamadas, darmos o nosso melhor e o nosso contributo à seleção”, declarou.



Esperança e apoio do público



A conferência de imprensa abriu o quarto dia e último de estágio na Cidade de Futebol, em Oeiras, antes da partida rumo ao Porto, onde realizará na sexta-feira, no Estádio do Dragão, o jogo relativo à primeira mão do segundo play-off de acesso ao Europeu de 2025, a disputar em duas mãos frente à República Checa. Na terça-feira, dia 3 de dezembro, em Teplice, jogar-se-á a decisiva segunda mão.



Apesar de ter vencido o último confronto, Portugal nunca derrotou a República Checa em jogos oficiais e a experiente avançada mostrou-se confiante de que a hora do primeiro triunfo luso sobre este oponente está para chegar neste duplo compromisso.



“Esperamos muito que sim, até porque está em disputa um lugar num Europeu. Claro que o passado tem a sua história e também conta, a verdade é essa, nunca vencemos a República Checa em jogos oficiais, vencemos em fevereiro, mas realmente era um jogo 'amigável'. Queremos mudar essa história e que a partir de agora esta seja diferente”, assinalou.



Por fim, Carolina Mendes enalteceu o possível recorde de assistência num encontro feminino em Portugal, que poderá ser batido no jogo de sexta-feira no Dragão.



“Felizmente estamos prestes a bater um recorde no Estádio do Dragão. Claramente que é algo que nos deixa bastante felizes, mas, neste momento, temos de focar-nos no jogo, obviamente que jogar nestes palcos é o que todas as jogadoras sonham e querem. Ficamos muito felizes se realmente isso acontecer, se o estádio estiver cheio será ótimo”, constatou a jogadora lusa.