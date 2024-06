Euro2024. Portugal quase 100% vitorioso frente à Croácia

A Croácia foi mesmo uma das "vítimas" no caminho vitorioso de Portugal para a conquista do Campeonato da Europa de 2016, em França (1-0 após prolongamento, nos oitavos de final), isto depois de as duas nações já se terem encontrado nesta mesma prova, mas 1996, no seu primeiro duelo de sempre, este também com triunfo luso (3-0, na fase de grupos).O último encontro entre portugueses e croatas aconteceu em 17 de novembro de 2020, com os dois já eliminados da Liga das Nações, com a seleção lusa a vencer por 3-2, em Split, no seu primeiro jogo de sempre naquele país.





O central Rúben Dias estreou-se a marcar, e logo com um "bis", e João Félix repetiu o seu nome na lista de marcadores, depois de ter feito o seu primeiro golo de sempre pela equipa das quinas, dois meses antes, no 4-1 no Estádio do Dragão.



Vitória em Nottingham



Em 1996, na cidade inglesa de Nottingham, a seleção lusa chegou ao encontro da terceira ronda da fase de grupos do Euro1996 a precisar de empatar, perante uns croatas que, já apurados, pouparam vários jogadores para os quartos de final.



Luís Figo e João Vieira Pinto, na primeira parte, e o suplente Domingos Paciência, na segunda, selaram o triunfo dos comandados de António Oliveira por claros 3-0.



Portugal cairia nos quartos de final, vítima de um "chapéu" do checo Karel Poborsky (0-1), que viria a jogar no Benfica, enquanto a Croácia, na sua primeira fase final pós-Jugoslávia, tombou na mesma fase, perante a Alemanha (1-2)"



Triunfo em Lens



Duas décadas mais tarde, o jogo aconteceu na cidade francesa de Lens e foi o primeiro a eliminar para as duas equipas no Europeu de 2016, nos oitavos de final.



Um golo de Ricardo Quaresma, já na parte final do prolongamento, aos 117 minutos, valeu um triunfo por 1-0 a Portugal, que viria a conquistar a prova, numa final face à anfitriã França decidida no tempo extra (1-0) pelo "herói" Éder.



Duas vitórias e um empate



No que respeita aos jogos particulares, Portugal venceu por 2-0 em 2005, em Coimbra, com tentos de Petit e Pauleta, e por 1-0 em 2013, na cidade suíça de Genebra, graças a um golo de Cristiano Ronaldo.



Em 2018, no Estádio Algarve, Perisic adiantou os croatas, mas, no dia da 100.ª internacionalização "AA", Pepe selou a igualdade, na única vez que Portugal não venceu este rival.



O Portugal-Croácia está agendado para sábado, às 17h45, no Estádio Nacional, em Oeiras, e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.