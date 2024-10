Liga das Nações - Polónia-Portugal

Liga das Nações



- 4 - Esta é a 4.ª participação da seleção de Portugal na Liga das Nações, sempre na Liga A.



- 20 - 20 jogos – 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.



-3 - Apenas temos 3 derrotas nesta competição, frente à França. (2020), frente à Suiça (2022) e frente à Espanha (2022). Todas as derrotas por 0-1.



- 36 - São 36 golos marcados e apenas 13 golos sofridos nos 20 jogos.



4.ª Edição – 3.ª Jornada



- 2 – Nesta edição (a 4.ª) Portugal soma dois jogos e duas vitórias.



- 3 - Vamos defrontar a Polónia pela 3.ª vez nesta competição.



- Nos outros 2 encontros, Portugal venceu um e empatou outro (2018)



- As contas são simples, Portugal depende só de si para chegar à fase final da competição. Mas nesta jornada… ainda nada ficará decidido.



Portugal em 2024



- 13 – Vai ser o 13.º jogo (oficiais e particulares) da seleção em 2024.



- 7 – As vitórias de Portugal neste ano.



- 3 – As derrotas de Portugal este ano.



Polónia - Portugal



- 14 - Vai ser o 14.º confronto na história frente à Polónia.



- 13 – Nos 13 jogos, 5 vitórias para Portugal, 3 para a Polónia, (5 empates).



- 18 – Portugal não perde com a Polónia há 18 anos (!). Última derrota foi em 2006 num jogo de apuramento para o Euro 2008.



- 4 – Últimos 5 confrontos com a Polónia, 4 empates (!).



- 6 – Há 6 anos que não defrontamos a Polónia. Último confronto foi mesmo para a 1.ª edição da Liga das Nações em 2018.



Notas sobre o adversário



- Em 2024 – 9 jogos – 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates.



- Últimos 3 jogos – 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.



- Últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, já nesta Liga das Nações frente à Escócia.



- Nos últimos 7 confrontos, marcaram em 6, só em branco precisamente no último jogo, 0-1 frente à Croácia.



Seleção de Portugal – Jogo 685



- Portugal completou com a Escócia… 685 jogos na sua história.



- Com a Polónia será o jogo 685 (!).



- Ronaldo-214, Moutinho-146, Pepe-141 ; são os 3 mais internacionais por Portugal.



- Ronaldo – 132 golos, Pauleta-47, Eusébio -41 ; são os melhores marcadores por Portugal.



Séries atuais



- Portugal vem de 4 jogos sem perder.



- Últimos 2 jogos – 2 vitórias.



- Última derrota, foi no Euro 2024 frente à Geórgia.



- Portugal marca e sofre há 2 jogos consecutivos.



Melhor marcador frente à Polónia



Pauleta – 3 golos (todos no memso jogo, no Mundial de 2002).



Com 2 golos: Nené e André Silva.



Ronaldo ainda só por uma vez marcou à Polónia.