Liga Nações. Portugal afina detalhes para o jogo com a Croácia

Portugal tem um treino agendado para as 18h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.



Antes do treino, às 17h00, igualmente na Cidade do Futebol, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão do duelo com os croatas em conferência de imprensa.



O Portugal-Croácia, do Grupo A1 da Liga das Nações, está agendado para as 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do turco Umut Meler.



Três dias depois, a seleção nacional defronta a Escócia, no mesmo recinto, e também com início às 19h45. Portugal está inserido no Grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.



A equipa das quinas conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.