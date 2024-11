Martínez revelou convocados para a Liga das Nações

As escolhas de Martínez foram divulgadas pelo próprio técnico espanhol na Cidade do Futebol, em Oeiras, em conferência de imprensa.- Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Real Betis) e José Sá (Wolverhampton Wanderers)- João Cancelo (Al-Hilal), Diogo Dalot ( Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (SS Lazio), Tomás Araújo (SL Benfica), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Chelsea FC), Tiago Djaló (FC Porto);- João Palhinha (Bayern Munique), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Otávio (Al Nassr), Vitinha (PSG), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (Chelsea FC);- Rafael Leão (Milan AC), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr) ).A seleção das quinas defronta a Polónia em 15 de novembro, no Estádio do Dragão (19h45), no Porto, e visita a Croácia em Split, em 18 de novembro (19h45 de Lisboa), quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação.



Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia (sete), com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos-de-final.