Portugal tenta primeira vitória na Escócia em jogos oficiais

Com um registo de dois empates e dois desaires, um deles bem pesado, por 4-1, a seleção nacional volta a visitar os escoceses após longa ausência, numa partida a contar para quarta jornada do A1 da Liga das Nações de futebol, que poderá garantir o apuramento para os quartos de final.





Portugal nunca venceu na Escócia em jogos oficiais, mas, em 2018, foi a Glasgow triunfar por 3-1, numa particular, e, em 1966, na preparação para o Mundial disputado em Inglaterra, alcançou um 1-0.





A última partida a "doer" em Hampden Park aconteceu em outubro de 1992, ou seja, há 32 anos, e acabou num 0-0, com ambas as seleções a falharem a qualificação para o Mundial1994.





O mesmo já tinha acontecido em outubro de 1980, também com um nulo e com Portugal e Escócia a ficarem de fora do Campeonato do Mundo de 1982.





Esse acabou até por ser um resultado positivo para a seleção nacional, já que, no mesmo ano, mas meses antes, em março, tinha saído do Hampden Park com uma goleada por 4-1, no fecho do fase de apuramento para o Europeu de 1980.





Fernando Gomes fez o único golo luso nessa partida, com Dalglish, Andy Gray, Archibald e Gemmill a darem o triunfo à equipa da casa.





O primeiro jogo oficial de Portugal em Glasgow e em solo escocês aconteceu em 1971, na tentativa de alcançar a fase final do Euro1972, e também acabou em derrota, por 2-1, com Rui Rodrigues a marcar para a equipa das quinas e O´Hare e Gemmill para os britânicos.





Particulares vitoriosos





Quanto a particulares vitoriosos, o último foi em 2018, com Portugal, sob o comando de Fernando Santos, a vencer por 3-1, com as estreias do guarda-redes Cláudio Ramos, do central Pedro Mendes e do extremo Hélder Costa, que até marcou, mas agora defende as cores da seleção de Angola.





Já em 1966, José Torres deu a vitória a Portugal, dias antes de iniciar a histórica presença no Campeonato do Mundo em que a seleção nacional chegou às meias-finais e Eusébio se sagrou o melhor marcador do torneio.