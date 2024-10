Serdar Gözübüyük vai arbitrar o Polónia-Portugal

O juiz de campo, de 38 anos, vai dirigir pela primeira vez um jogo da seleção portuguesa, depois de na semana passada ter estado no encontro entre o Benfica e o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, que os encarnados venceram por 4-0, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Na partida de sábado, em Varsóvia, Gözübüyük terá como assistentes Erwin Zeinstra e Johan Balder, enquanto Sander van der Eijk será o quarto árbitro.



A formação das quinas joga na Polónia para a terceira jornada do Grupo A1 da Liga das Nações e, três dias depois, defronta a Escócia, em Glasgow, na quarta ronda. Ambos os jogos estão agendados para as 19h45 (hora em Lisboa).



Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 nas receções à Croácia e à Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.



Ao contrário do que sucedeu nas três primeiras edições da prova, em que só o vencedor de cada grupo da Liga A se qualificava para a ‘final four’, agora, os dois primeiros classificados de cada uma das quatro ‘poules’ garantem presença nuns inéditos quartos de final.



Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.