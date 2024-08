Ingebrigtsen desapontado com 4.º lugar nos 1500 metros

“Bem, parece que afinal apareceu! Hocker e Nuguse também”, começou por escrever o norueguês, numa publicação na rede social Instagram.



Ingebrigtsen, campeão olímpico em Tóquio2020, fez referência a uma crítica que tinha deixado a Kerr, quando considerou que este se ‘escondia’ ao longo do ano para aparecer apenas em grandes competições.



Desta vez foi surpreendido pelo ataque fulminante de Hocker, que venceu em 3.27,65 minutos, "roubando", além do ouro, o recorde olímpico do norueguês, que não foi além do quarto lugar, a 59 centésimos do novo campeão (3.28,24, oito centésimos mais rápido do que na vitória em Tóquio2020).



O escocês Josh Kerr, campeão do mundo em Budapeste2023, arrebatou a medalha de prata, ao gastar mais 14 centésimos do que Hocker (3.27,79), enquanto Yared Nuguse, terceiro em 3.27,80, consumou o ataque norte-americano a esta prova de meio-fundo, com Hobbs Kessler a ocupar o quinto posto, em 3.29,45.



“A minha equipa diz-me sempre que, porque tenho uma grande boca e sou o alvo a abater, tenho tudo a perder nas competições. Hoje, Hocker, Nuguse e Kerr foram mais espertos que eu, foram os melhores quando importava mesmo. Quero congratulá-los por grandes prestações”, escreveu o nórdico.



O atleta de 23 anos, que tem dominado a distância, admitiu ainda assim a desilusão. “Claro que estou desapontado”, notou.



Ingebrigtsen tem ainda previsto disputar os 5.000 em Paris2024, distância que não disputou nos últimos Jogos Olímpicos, mas na qual é bicampeão do mundo em título.