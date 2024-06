Lesão afasta velocista jamaicana de Paris

”, escreveu a atleta, de 31 anos, num comunicado divulgado nas redes sociais.Na semana passada, já tinha abdicado de competir nos 200 metros dos Jogos Paris2024, ao não se inscrever nos 100 metros para a seleção interna da Jamaica, que vai decorrer entre esta quinta-feira e domingo, em Kingston.Thompson-Herah ficou claramente para trás e começou a coxear mal terminou a prova, saindo da pista com a ajuda de outras duas pessoas, com esgar de dor, tendo a comunicação social jamaicana avançado que sofreria de uma lesão no tendão de Aquiles.Nos Jogos Tóquio2020, além de ter revalidado os títulos olímpicos dos 100 e 200 metros, Elaine Thompson-Herah, que não tem qualquer título mundial em competições individuais, conseguiu também o ouro na estafeta 4x100 metros.