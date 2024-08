Paris2024. Nigéria esquece inscrição de velocista

”, escreveu a jovem velocista, de 21 anos, que tem 10,93 segundos como melhor marca na distância, cujas eliminatórias começam a ser disputadas na sexta-feira.Favour Ofili está inscrita nos 200 metros e na estafeta 4x100 metros em Paris2024, depois de ter falhado, há três anos, os Jogos Tóquio2020, por a Nigéria não ter cumprido com o número mínimo de testes antidoping com alguns atletas, como exigido pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).Em comunicado,Ofili é uma das 56 atletas qualificadas para os 100 metros, com a 26.ª e penúltima marca entre as que conseguiram mínimos (11,07 segundos), com os 11,06 segundos alcançados em 16 de junho.