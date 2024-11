Preços das telecomunicações poderão baixar até aos 7% em 2025

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Sandra Maximiano diz acreditar que haverá mais ofertas e "" e levará a uma redução dos preços.junto dos consumidores, segundo Sandra Maximiano, é possível, no entanto deixa ficar um alerta: "". A Presidente da ANACOM quer que, com a entrada da DIGI, as ofertas das operadoras vão mais ao encontro das necessidades da população., com uma redução dos tempos, mas sem que esses períodos deixem de existir.Dependendo do que vier a acontecer com a prestação da DIGI no mercado, Sandra Maximiano admite que possam entrar, nomeadamente em 2030, quando alguns direitos de utilização de faixas de 5G terminarem. Para já a ANACOM quer avaliar o resultado da consulta pública das faixas de 5G que ficaram por atribuir.Segundo a presidente da ANACOM, a entrada do novo operador no mercado poderá levar a que a, que já estava muito aquém do objetivo para o qual foi criada, possa ainda. A oferta da DIGI poderá sobrepor-se àquilo que é oferecido pela Tarifa Social da Internet. Nesta entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Sandra Maximiano considera que ée alcance da medida para que produza os efeitos para os quais foi criada., porque, cada vez mais, são um bem essencial. Faz sentido discutir o assunto para dinamizar ainda mais o setor, acrescenta., que considerou as taxas de regulação cobradas pela ANACOM inconstitucionais, mas admite que, se essa solução não chegar até ao final do ano,Lembra que não cabe à ANACOM resolver o problema e pede celeridade ao Governo na resolução do enquadramento legal para poder cobrar as taxas deste ano. Se isso não acontecer, admite Sara Maximiano, a, mas, consequentemente, também não poderá fazer transferências para o Estado e para as entidades que dependem desses valores.enquanto se prepara a nova legislação., mas Sandra Maximiniano adianta que está em cima da mesa uma solução jurídica que reduziria esse valor para metade.