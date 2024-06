Com duas vitórias em outras tantas partidas disputadas, a Alemanha é a primeira seleção a qualificar-se para os oitavos de final do Campeonato Europeu de futebol. Hoje, perante a Hungria, em jogo do Grupo A, os anfitriões do torneio obtiveram um triunfo por 2-0 (marcaram Musiala, aos 22 minutos, e Gundogan, aos 67), que deixa a seleção magiar com duas derrotas e em sério risco de ficar pela fase de grupos.