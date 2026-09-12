O Alverca conseguiu a primeira vitória na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, na abertura da sexta jornada, ao triunfar por 3-1 na visita ao Nacional, que estreou o novo treinador Alexandre Santos.
Reportagem
Desporto
Alverca alcança primeiro triunfo da época na visita ao Nacional
RTP
No Funchal, os ribatejanos adiantaram-se no marcador com um golo de Chissumba, aos 34 minutos, e ampliaram a vantagem com um ‘bis’ do avançado Dawda Camara, aos 36 e 42, com os anfitriões a reduzirem por Matchoi Djaló, aos 81.
Com o primeiro triunfo no campeonato, o Alverca passa a somar cinco pontos, no 10.º lugar, enquanto o Nacional averbou a quarta derrota consecutiva, a primeira sob o comando de Alexandre Santos, e é 13.º, com quatro.