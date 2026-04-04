Alverca vence no terreno do Rio Ave

O Alverca subiu provisoriamente ao 10.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer, nove jornadas depois, por 2-1 na visita ao Rio Ave, que somava três vitórias seguidas, em jogo da 28.ª jornada.

Figueiredo, logo aos cinco minutos, e Sandro Lima, aos 21, resolveram o jogo a favor dos ribatejanos, cuja última vitória remontava a 17 de janeiro, quando se impuseram em casa ao Moreirense (2-1).





Após três derrotas e seis empates, o Alverca subiu provisoriamente ao 10.º lugar, com 32 pontos, por troca com o Rio Ave, que ainda reduziu, aos 60, por Blesa, e ocupa agora o 11.º posto, com 30, tendo voltado às derrotas, após quarto jornadas sem perder e três vitórias seguidas.



