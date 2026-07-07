Argentina - Egito

Os sul-americanos, que seguem em busca do quarto título, depois de 1978, 1986 e 2022, e de se tornarem a primeira equipa a revalidar o cetro desde o Brasil (1958 e 1962), medem forças com uma seleção que só esteve nos ‘oitavos’ uma vez, em 1934 (2-4 com a Hungria).



A formação ‘albi-celeste’ joga contra a história e apenas quatro dias depois do complicadíssimo triunfo nos ’16 avos’, face a Cabo Verde, por 3-2, após prolongamento, no 100.º jogo de Lionel Scaloni pela Argentina (73 vitórias, 18 empates e nove derrotas).



Lionel Messi, autor de sete golos na prova, é a grande arma dos argentinos, sendo que já vai em oito jogos seguidos a marcar em Mundiais, numa série que já vem desde os ‘oitavos’ de 2022.



Por seu lado, o Egito também teve de disputar tempo extra nos 16 avos, com a Austrália, que só superou no desempate por grandes penalidades (4-2), depois de uma igualdade a um golo após os 120 minutos. Eman Ashour marcou para os africanos.