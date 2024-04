Arouca vence em casa do Sporting de Braga por 3-0

O Arouca surpreendeu sábado o Sporting de Braga e venceu por 3-0 na visita aos minhotos, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que marcou a estreia do treinador Rui Duarte pelos bracarenses. Serdar, aos 29 minutos, na própria baliza, e Rafa Mujica, aos 34 e 89, construíram o triunfo da formação arouquense, liderada por Daniel Sousa, precisamente o técnico que vai orientar os ‘arsenalistas’ a partir da próxima época. Com este triunfo, o Arouca reforçou o sétimo lugar da I Liga, com 40 pontos, enquanto o Sporting de Braga segue em quarto, com 56, tendo desperdiçado a possibilidade de ultrapassar provisoriamente o FC Porto, terceiro, com 58, que no domingo recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com 53.