Bélgica bate Canadá e lidera Grupo F

Alphonso Davies falhou um penálti e perdeu a oportunidade de colocar o Canadá a vencer, logo aos 10 minutos de jogo. A seleção belga apresenta-se neste Mundial com uma lista de nomes reconhecidos no mundo do futebol, e é tida como uma das favoritas em qualquer prova. Esse favoritismo concretizou-se ainda antes do intervalo, com o golo (1-0) de Michy Batshuayi. O Canadá, que regressou a um Mundial 36 anos depois, regressou dos balneários com vontade de surpreender. Teve mesmo duas oportunidades, uma delas pelo jogador do FC Porto, Stephen Eustáquio. Apesar da vontade da seleção canadiana, foi a Bélgica a levar a melhor neste confronto e a atingir o topo do Grupo F, com 3 pontos, seguida de Croácia e Marrocos com 1 ponto e Canadá, zero.