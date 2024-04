Benfica cai nos penáltis em Marselha

O Benfica foi eliminado nos quartos de final da Liga Europa em futebol, ao perder com os franceses do Marselha por 4-2, no desempate por penáltis, no Estádio Vélodrome. Depois do triunfo por 2-1 na Luz, os gauleses venceram por 1-0, com um tento de Faris Moumbagna, aos 79 minutos, igualando a eliminatória, e, nas grandes penalidades, marcaram as quatro de que dispuseram, enquanto Di María e António Silva falharam. Nas meias-finais, em 02 e 09 de maio, com primeiro jogo em casa, o Marselha vai defrontar a Atalanta, que, depois de ter eliminado o Sporting nos oitavos, eliminou o Liverpool nos quartos, ao perder hoje por 1-0 em casa, após o triunfo por 3-0 em Anfield.