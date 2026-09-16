Benfica vence em casa do Milan

O Benfica venceu aos italianos do AC Milan pela primeira vez em jogos oficiais, impondo-se por 2-0 em Milão, no jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa.

Com o pensamento parcialmente focado no clássico de domingo contra o FC Porto, o técnico encarnado, Marco Silva, operou várias mexidas na equipa titular, mas a organização do Benfica manteve-se intacta.





Do outro lado, o Milan, agora comandado pelo português Ruben Amorim, tentou assumir as rédeas do encontro perante o seu público, mas esbarrou na defensiva encarnada irrepreensível.

O Benfica inaugurou o marcador cedo, aos 16 minutos. Numa transição rápida, o internacional belga Dodi Lukebakio desferiu um remate colocado de fora da área, sem hipóteses de defesa para o guarda-redes do Milan. O golo deu ao Benfica o conforto necessário para gerir os ritmos da partida.Na segunda parte, a esperada reação do AC Milan acabou por ser travada pela eficácia portuguesa. Aos 53 minutos, após uma excelente combinação ofensiva e assistência precisa do lateral El Karouani, o polaco Jakub Kaminski surgiu na área para desviar com classe e fixar o resultado em 2-0.Até ao apito final, a equipa da Luz demonstrou uma maturidade tática assinalável, controlando as investidas desesperadas dos comandados de Ruben Amorim e segurando uma vantagem que premeia a exibição perfeita, em Milão.Com este resultado, o Benfica não só soma os primeiros três pontos nesta nova caminhada europeia, como também destrói um registo 100% desfavorável. Esta foi a primeira vitória oficial de sempre do clube da Luz contra o AC Milan.