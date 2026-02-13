Benfica vence no difícil relvado do Santa Clara

Os ‘encarnados’ construíram o resultado no primeiro tempo, com golos de Pavlidis (16) e um autogolo de PV (38), enquanto a formação da casa reduziu aos 47, por intermédio de Gonçalo Paciência, após um erro de Trubin.



José Mourinho promoveu duas alterações face à vitória frente ao Alverca na última jornada (2-1), com as entradas de António Silva e Barrenechea, para os lugares de Sidny Cabral e do lesionado Aursnes, colocando Tomás Araújo a lateral-direito.





Já Petit, na sua estreia no Estádio de São Miguel como treinador do Santa Clara, promoveu Gonçalo Paciência à titularidade (no lugar de Wendel Silva), depois da derrota com o Estrela da Amadora (1-0), mas nem assim os açorianos conseguiram melhorar no capítulo ofensivo.

A equipa da casa até conseguiu equilibrar o encontro nos instantes iniciais, dispondo, inclusive, do primeiro lance de perigo, quando um cruzamento de Klismahn obrigou Trubin a uma defesa atenta.Contudo, após o ímpeto inicial, Benfica superiorizou-se e dominou a primeira parte, perante um Santa Clara impotente para travar os ‘encarnados’, que nem precisaram de impor grande intensidade para controlar as instâncias do encontro.Eficazes a explorar o espaço entre linhas e a permeabilidade da defesa contrária, os comandados de José Mourinho inauguraram o marcador aos 16 minutos, quando um cruzamento de Tomás Araújo encontrou a cabeçada certeira de Pavlidis.As ‘águias’ também souberam usar a profundidade para penetrar no último terço e conseguiram alargar a vantagem com um autogolo de PV (pressionado por Prestianni), depois de uma grande jogada individual de Pavlidis na esquerda (aos 38 minutos).A abrir o segundo tempo, aos 47, uma falha clamorosa de Trubin voltou a ‘colocar’ o Santa Clara no jogo. Após um canto, o guardião ucraniano deixou escapar uma cabeçada de Paciência por entre as pernas, ‘oferecendo’ ao internacional português o primeiro golo com a camisola açoriana.Após o golo, a partida ficou mais equilibrada, com o Santa Clara a subir no terreno e a mostrar mais capacidade para disputar a posse de bola, apesar de ambas equipas registarem dificuldades para chegar com critério à área contrária.Em vários momentos da segunda parte, o Benfica foi obrigado a recuar e o Santa Clara teve todos os jogadores de campo instalados no meio-campo adversário, mas a ineficácia no último passe comprometeu as aspirações açorianas.Com a equipa da Luz a cair de rendimento com o passar dos minutos, o Santa Clara procurou balancear a equipa para a frente nos instantes finais, mas não teve ‘engenho’ para mudar as contas do marcador.