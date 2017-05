O Benfica pode conquistar sábado o 36º título de futebol e um tetracampeonato inédito na sua história, caso vença no Estádio da Luz o Vitória de Guimarães, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga. Com arbitragem de Jorge Sousa, o Benfica defronta um Guimarães que é quarto classificado e, precisamente, a segunda equipa no campeonato com melhor registo fora de casa.