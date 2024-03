O Rio Ave, com 10 unidades desde os 62 minutos, somou a quinta igualdade consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar a zero no reduto do Boavista, em encontro da 27.ª jornada. A formação forasteira ficou em inferioridade numérica no início da segunda parte, com o segundo amarelo mostrado ao ganês Boateng. A formação do Bessa passou a somar 29 pontos, seguindo no nono lugar, enquanto o Rio Ave, que pontuou pela nona vez nos últimos 10 encontros, passou a somar 26, no 13.º posto.