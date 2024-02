Boavista e Sporting de Braga defrontam-se no encerramento da 23.ª jornada. Os axadrezados continuam a tentar amealhar pontos na lua pela manutenção. Já os bracarenses querem o regresso às vitórias depois da eliminação europeia. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.