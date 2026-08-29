Campeão FC Porto vence em Viseu e continua líder com pleno de vitórias

André Silva inaugurou o marcador aos cinco minutos, seguindo-se os golos de Gabri Veiga (20) e William Gomes (38), que deixam os ‘dragões’ sós na liderança, com 12 pontos.



O Académico de Viseu mantém os dois pontos conquistados em dois empates fora (2-2 com Benfica e Marítimo) e soma outras duas derrotas, a outra com o Santa Clara.



O FC Porto entrou em campo com a superioridade esperada, a pressionar e a não permitir que o Académico de Viseu tivesse posse de bola durante minutos seguidos e o golo chegou logo aos cinco, com André Silva a ser o protagonista.



Na reação, a formação de Bruno Pinheiro conseguiu subir e permanecer no meio-campo do FC Porto, mas sem conseguir criar oportunidades de perigo, perante a linha defensiva da formação de Francesco Farioli.



A pressão portista voltou a dar frutos um quarto de hora depois, e já sem Zaidu em campo, após lesão na coxa direita, com Gabri Veiga a ‘disparar’ para o fundo do canto esquerdo da baliza de Ewerton.



Antes do intervalo, os academistas provocaram dois momentos de maior perigo. Na marcação de um livre em frente à grande área, Kahraman (31 minutos) rematou por cima da barreira defensiva e Diogo Costa segurou junto ao poste direito e, mais tarde (45+3), o guarda-redes ‘azul e branco’ não segurou a bola de um remate lateral, mas foi salvo por um colega.



Antes, e com uma superioridade evidente em campo, a formação de Francesco Farioli chegou ao terceiro golo, com William Carvalho a rematar cruzado e a fazer passar a bola rente ao poste esquerdo para o interior das malhas.



Na segunda parte, o FC Porto manteve a pressão sobre a formação de Bruno Pinheiro, que praticamente não saiu do seu meio-campo e só conseguiu subir para criar perigo a partir dos 80 minutos.





João Guilherme rematou perto do poste, aos 83 minutos, Diogo Costa não segurou um bola, pouco depois, e, aos 89, depois de um canto, de Mestanza, a bola ‘esbarrou’ no poste direito.





c/Lusa