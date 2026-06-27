Colômbia - Portugal

Portugal precisa de vencer a Colômbia para terminar em primeiro lugar no Grupo K do Campeonato do Mundo, num duelo entre duas equipas já apuradas para os 16 avos de final.

Portugal chega ao último jogo da fase de grupos no segundo lugar da 'poule', com quatro pontos, a dois da Colômbia, enquanto a República Democrática do Congo é terceira, com um, e o estreante Uzbequistão é último, sem pontos.



Se Portugal empatar será segundo no grupo e em caso derrota pode 'cair' para terceiro, mas para isso a RD Congo tem de vencer o Uzbequistão e inverter a desvantagem que tem na diferença de golos.

