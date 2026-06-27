Portugal precisa de vencer a Colômbia para terminar em primeiro lugar no Grupo K do Campeonato do Mundo, num duelo entre duas equipas já apuradas para os 16 avos de final.
Direto
Desporto
Mundial 2026
Colômbia - Portugal
RTP
Portugal chega ao último jogo da fase de grupos no segundo lugar da 'poule', com quatro pontos, a dois da Colômbia, enquanto a República Democrática do Congo é terceira, com um, e o estreante Uzbequistão é último, sem pontos.
Se Portugal empatar será segundo no grupo e em caso derrota pode 'cair' para terceiro, mas para isso a RD Congo tem de vencer o Uzbequistão e inverter a desvantagem que tem na diferença de golos.