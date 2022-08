Empate entre SC Braga e Sporting em jogo com seis golos

Entrada positiva dos "leões" com vantagem logo aos 9 minutos, por Pote. Empate pouco depois por Banza, após assistência de Ricardo Horta. Nuno Santos repôs a vantagem "leonina", num remate de fora da área, ainda não tinham decorrido nem 20 minutos de jogo. A cabeça de Sikou Niakaté fez festejar os bracarenses (2-2), já em descontos para o intervalo. Marcus Edwards entrou aos 60 e a aposta de Amorim deu frutos aos 83 minutos, com a concretização do 3-2. O Sporting cedeu o empate 3-3 mesmo a terminar, com Abel Ruiz a marcar o golo. Ao protagonizarem o segundo empate da prova, Sporting e Sporting de Braga ficam a dois pontos de um quarteto de equipas que já venceram na primeira ronda: FC Porto, Benfica, Estoril Praia e Vizela.