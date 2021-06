Euro2020. Áustria - Macedónia do Norte

A Macedónia do Norte estreia-se numa fase final de uma grande competição em Bucareste, contra uma Áustria que os venceu duas vezes na fase de qualificação para o UEFA EURO 2020.

Enquanto a Macedónia do Norte é uma das duas equipas que se estreia no EURO nesta fase final, juntamente com a Finlândia no Grupo B, a Áustria participa pela terceira vez em quatro edições no Campeonato da Europa da UEFA e ambiciona atingir a fase eliminatória pela primeira vez.





Encontros anteriores









As duas equipas nunca se encontraram antes de se encontrarem na fase de qualificação para o UEFA EURO 2020, com a Áustria a vencer tanto em casa como fora no caminho para terminar em segundo no Grupo G, com 19 pontos, mais cinco que a terceira classificada Macedónia do Norte.









Valentino Lazaro (39) empatou antes do intervalo e um bis de Marko Arnautović na segunda parte (62 pen, 82) colocou os visitantes firmes no comando, antes de um autogolo de Egzon Bejtulai, a quatro minutos do fim, consumar a primeira vitória fora da Áustria no grupo.









Golos no início de cada parte de David Alaba (7) e Stefan Lainer (48) - o seu primeiro pela Áustria - garantiram a vitória, apesar do tento de honra de Vlatko Stojanovski na sua estreia pela seleção visitante, três minutos depois dos 90.





Factos do EURO: Áustria









Factos do EURO: Macedónia do Norte



Esta será a estreia da Macedónia do Norte numa fase final. Antes do UEFA EURO 2020, o melhor que tinha conseguido foi o quarto lugar no grupo de qualificação para o Campeonato da Europa ou Campeonato do Mundo.





RTP c/ UEFA



A Áustria recuperou de uma desvantagem para ganhar 4-1 na National Arena Todor Proeski, em Skopje, a 10 de Junho de 2019, com um autogolo de Martin Hinteregger, no minuto 18, a dar a liderança à equipa da casa.As equipas voltaram a encontrar-se novamente no Ernst-Happel-Stadion, em Viena, a 16 de Novembro de 2019, com a Áustria a garantir o seu lugar na fase final com uma vitória por 2-1 - a sexta em sete jogos.Esta é a terceira participação da Áustria em fases finais de um EURO, todas nos últimos 12 anos. Na qualidade de co-organizadora do UEFA EURO 2008 não venceu nenhum dos três jogos, tendo logrado o seu primeiro apuramento para o UEFA EURO 2016, onde foi de novo eliminada sem registar uma única vitória.