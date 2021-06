Euro2020. Países Baixos - Ucrânia

Os Países Baixos querem repetir o resultado da única ocasião anterior em que receberam a Ucrânia quando as duas equipas medirem forças, em Amesterdão, na primeira jornada do Grupo C do UEFA EURO 2020.

Enquanto os holandeses estão de regresso a uma fase final depois de terem falhado a qualificação em 2016, a Ucrânia está no EURO pela terceira vez no total e de forma consecutiva.





Esta é a décima campanha dos Países Baixos no EURO, campeões em 1988.











Confrontos anteriores





Este é o primeiro encontro oficial entre as equipas, pois os dois jogos anteriores foram particulares.

















Factos do EURO: Países Baixos









Na última campanha no EURO, em 2012, a equipa treinada por Bert van Marwijk ficou no último lugar de um grupo em que estavam Portugal, Alemanha e Dinamarca, somando quatro derrotas consecutivas em fases finais.











Factos do EURO: Ucrânia







A Ucrânia só se estreou na fase final de um Campeonato da Europa da UEFA quando co-organizou a edição de 2012 com a Polónia, sendo que esta será a terceira participação consecutiva da Ucrânia em fases finais.





A Ucrânia terminou a qualificação imbatível, somando seis vitórias e dois empates. Foi uma das cinco selecções que não perdeu qualquer jogo no apuramento para o UEFA EURO 2020, a par de Bélgica, Itália – que venceram todos os jogos – Espanha e Dinamarca.





É a primeira vez que a Ucrânia se qualifica directamente para o EURO; depois de ser co-anfitriã do 2012, levou a melhor sobre a Eslovénia no “play-off" para se qualificar em 2016.





As duas equipas defrontaram-se em Roterdão a 24 de Maio de 2008, com os golos de Dirk Kuyt (24), Klaas-Jan Huntelaar (38) e Ryan Babel (64) a permitirem ao conjunto de Marco van Basten vencer por 3-0, no De Kuip, a selecção da Ucrânia dirigida por Oleksiy Mykhailychenko. Van Basten e Mykhailychenko estiveram em lados opostos na final do EURO '88: o holandês marcou um memorável golo com um remate de primeira no triunfo por 2-0 sobre a União Soviética.Os seleccionadores não eram os mesmos quando os dois países se reencontraram para mais um encontro particular no Donbass Arena, em Donetsk, a 11 de Agosto de 2010. Os visitantes, dirigidos por Bert van Marwijk, disputaram o primeiro desafio depois da derrota com Espanha na final do Campeonato do Mundo e ganharam vantagem aos 73 minutos com um golo de Jeremain Lens. Oleksandr Aliyev empatou dois minutos depois para a Ucrânia, que nesse encontro foi dirigida pela última vez por Myron Markevich.O seleccionador da Ucrânia, Andriy Shevchenko, alinhou nos dois jogos. Andriy Pyatov jogou os 90 minutos no empate em Donetsk.Os Países Baixos participaram em nove fases finais anteriores de Campeonatos da Europa, mas falharam o UEFA EURO 2016, a primeira vez que ficaram de fora de um EURO desde 1984.