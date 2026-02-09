Famalicão vence em casa ao AVS após reviravolta

O Famalicão venceu esta segunda-feira o AVS por 3-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu ao sexto lugar, após operar a reviravolta na segunda parte.

O Famalicão regressou assim às vitórias e relançou-se na luta pela metade superior da classificação, reagindo da melhor forma à pesada derrota sofrida na ronda anterior, em Barcelos, diante do Gil Vicente (5-0), que tinha deixado marcas e aumentado a pressão para o regresso a casa.



Perante um AVS ainda à procura do primeiro triunfo no campeonato e a ocupar o último posto, a primeira parte ficou marcada por escassas oportunidades e pelo ritmo baixo.





Foi preciso esperar pela meia hora para surgir o primeiro remate, quando Pedro Bondo tentou a sorte de fora da área, aos 33 minutos, sem direção. Antes, aos 28, os minhotos ainda reclamaram grande penalidade por alegada falta sobre Sorriso, mas o árbitro mandou seguir.

O cenário alterou-se após o descanso e foi o conjunto de Vila das Aves a marcar primeiro, aos 51 minutos: Tomané recebeu à entrada da área e assistiu de primeira Diego Duarte, que dominou e bateu Carevic para o 1-0.

Do lado contrário, a melhor aproximação pertenceu a Tunde, já perto do intervalo, com um remate de fora da área a sair junto ao poste, aos 45, num primeiro tempo sem oportunidades flagrantes e de reduzida qualidade.A reação famalicense foi imediata. Aos 55, Justin de Haas restabeleceu a igualdade, após cruzamento de Joujou pela esquerda, num lance inicialmente analisado pelo videoárbitro (VAR), que confirmou o golo do defesa neerlandês.Embalado pelo empate, o Famalicão cresceu e completou a reviravolta aos 63, novamente por Joujou, que aproveitou uma perda de bola a meio-campo para progredir e rematar cruzado para o 2-1.Os minhotos chegaram ao terceiro aos 67, num lance também escrutinado pelo VAR: após recuperação alta, Joujou iniciou a jogada que terminou com assistência de Pedro Santos para Umar Abubakar, que, de baliza aberta, se estreou a marcar na equipa principal, na noite em que foi titular pela primeira vez.Até final, o Famalicão geriu a vantagem, perante um AVS incapaz de reagir, ainda que Sorriso tenha desperdiçado ocasião flagrante aos 86, ao perder o duelo com Adriel.Com este triunfo, o Famalicão sobe ao sexto lugar, com 32 pontos, antes da visita ao Sporting, segundo classificado, na próxima jornada. Já o AVS continua sem vencer na prova, mantém-se no último posto – a 14 pontos da zona de salvação – e recebe o Estoril Praia na ronda seguinte.