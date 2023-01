FC Famalicão - Estoril Praia, I Liga em direto

O Famalicão venceu o Estoril Praia por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com um golo do médio Santiago Colombatto a garantir o regresso aos triunfos da equipa da casa. O ítalo-argentino marcou o único da partida aos 54 minutos, um tento que permitiu o regresso aos triunfos do Famalicão, depois de um empate e uma derrota nos jogos anteriores. Com este resultado, o Famalicão é 11.º, com 21 pontos, enquanto o Estoril Praia, que somou a segunda derrota consecutiva no campeonato, está em 14.º, com 19, mas menos um jogo disputado.