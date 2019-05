O FC Porto venceu sábado na receção ao Sporting, por 2-1, no clássico da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, que os `leões` jogaram em inferioridade desde os 20 minutos. Após a expulsão do colombiano Cristián Borja, com vermelho direto, o Sporting chegou à vantagem aos 61 minutos, com um golo do avançado brasileiro Luiz Phellype, mas o FC Porto, que necessitava de vencer e esperar que o Benfica perdesse com o Santa Clara, conseguiu a reviravolta com golos de Danilo, aos 78, e do mexicano Herrera, aos 87. Com este resultado, o FC Porto, que também ficou reduzido com a expulsão de Corona, aos 89, terminou o campeonato no segundo lugar, com 85 pontos, menos dois do que o Benfica, que reconquistou o título nacional, ao vencer em casa o Santa Clara, por 4-1, enquanto o Sporting finalizou no terceiro posto, com 74.