FC Porto bate Rangers e segue para os oitavos da Liga Europa

Os `dragões`, que já tinham garantido a presença no play-off, entraram a perder, com um golo de Gassama, aos seis minutos, mas deram a volta ao resultado, com tentos de Rodrigo Mora, aos 27, Francisco Moura, aos 36, e um autogolo de Emmanuel Fernandez, aos 41, assegurando um lugar entre os oito primeiros.



O FC Porto, que terminou em quinto, com 17 pontos, vai defrontar nos `oitavos` os alemães do Estugarda (11.º classificados), os húngaros do Ferencváros (12.º), os escoceses do Celtic (21.º) ou os búlgaros do Ludogorets (22.º), sendo que só conhecerá o adversário no sorteio de 27 de fevereiro, depois do play-off.



Os jogos dos oitavos de final estão marcados para 12 e 19 de março, sento certo que a formação lusa vai disputar a primeira mão fora e a segunda no Estádio do Dragão.