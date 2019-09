A equipa de Sérgio Conceição venceu o Vitória de Guimarães por três bolas a zero, frente a uma equipa vimaranense desfalcada desde o primeiro minuto, por cartão vermelho direto a Edmond Tapsoba por entrada sobre Marega. E foi precisamente Marega a abrir o marcador a favor do FC Porto, ao minuto 14. As oportunidades de golo na primeira parte surgiram para ambas as formações, mas esta acabou com apenas um golo resultado. Na segunda parte o jogo até foi bastante equilibrado, até à expulsão de Davidson ao minuto 78 por contestar uma decisão do árbitro. A partir dessa altura o FC Porto pressionou a equipa de Ivo Vieira tendo chegado ao segundo golo ao minuto 88, por Iván Marcano. Os “dragões” já nos minutos de desconto chegou ainda ao terceiro golo com bis de Moussa Marega.