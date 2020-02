FC Porto - SL Benfica. Um clássico na I Liga

Este é o clássico mais esperado deste campeonato. Com SL Benfica a liderar a I Liga com 54 pontos, mais sete que o FC Porto, este jogo é “quase” decisivo para ambas as equipas para marcarem a sua posição na tabela classificativa. Sérgio Conceição considera o jogo desta noite como "muito importante, mas não decisivo". Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, quer que a as ‘águias’ repitam o triunfo da última época no Estádio do Dragão e diz que não pensa na vantagem de sete pontos na I Liga portuguesa de futebol. O Jogo está previsto começar quando forem 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto.